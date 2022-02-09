СНБО проведет выездное заседание в Харькове: названа дата
В среду, 9 февраля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет выездное заседание в городе Харьков. Начало работы СНБО запланировано на 15:30 в здании Харьковской облгосадминистрации.
Заседание Совета проводится в Харькове согласно решению президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на странице СНБО в Facebook.
На данный момент неизвестно, какие именно вопросы будут обсуждаться во время заседания. Также СНБО не сообщает, почему было принято решение провести заседание именно в Харькове.
В то же время сообщается, что секретарь СНБО Алексей Данилов ориентировочно в 17:30 проведет брифинг по итогам работы.
Ранее сообщалось, что предыдущее заседание СНБО состоялось 24 января. Оно было посвящено угрозе вторжения России. После заседания секретарь СНБО Данилов призвал украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться на месседжи, распространяющиеся из страны-агрессора.
Напомним, глава украинского государства Владимир Зеленский предположил, что РФ под предлогом защиты русскоязычного население может оккупировать Харьков. Если РФ пойдет на такой шаг, начнется крупномасштабная война, считает президент.