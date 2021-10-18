СНБО должен немедленно собраться относительно государственной измены по делу 'вагнеровцев', – Ирина Геращенко

Совет национальной безопасности и обороны должен немедленно рассмотреть вопрос о государственной измене из-за слива спецоперации по задержанию "вагнеровцев", а также дело о финансировании терроризма через государственный Укрэксимбанк.

Об этом в ходе согласительного совета заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"СНБО собой заменила у нас судебные органы, правоохранительные органы. Они ошибочно 108 "воров в законе" вносят в списки, потом выясняют – они воры в законе, или не воры в законе. Или они им заплатили, чтобы выйти из этого списка?", – отметила Геращенко.

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СНБО должен немедленно собраться по делу государственной измены из-за слива операции украинских спецслужб по "вагнеровцам", считает Геращенко.

"Также у нас есть государственный банк "Укрэксимбанк", руководитель которого финансировал терроризм, выделили 60 млн долларов в этом году на финансирование террористических структур так называемой "ДНР". Хочу напомнить, что правоохранительные органы пока не возбудили уголовных дел по этому поводу. Они пока Мецгера направили на домашний арест по делу нападения на журналистов. Но никакой реакции от власти относительно него пока нет", – констатирует Геращенко.