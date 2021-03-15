'Слуги народа' соберутся на фракцию: что на повестке дня

Нардепы "Слуги народа" сегодня, 15 марта, соберутся на заседание фракции. Среди основных вопросов – главные законопроекты, которые будут рассматривать в ВРУ на этой неделе.

В комментарии OBOZREVATEL заместитель председателя фракции Евгения Кравчук рассказала, что депутаты возьмутся за блок документов налогового комитета и законопроекты по земельной реформе.

"Мы на фракции рассмотрим важнейшие законопроекты, которые будут на этой неделе рассматриваться в ВР. Очень много законопроектов налогового комитета. Будем в первом чтении голосовать пакет законопроектов, которые решают проблему валютных заемщиков в тех, в которых имущество в ипотеке. Там до 21 апреля завершается мораторий на взыскание жилых помещений которые в ипотеке и за которые не выплачиваются кредиты. Этот пакет решает вопрос по реструктуризации. Тоже важны два законопроекты – о коллекторах и по посылках, где мы увеличиваем сумму посылки, за которую не надо платить налог со 100 до 150 евро" – сказала Кравчук.

Кроме того, нардепы рассмотрят блок документов по земельной реформе, в частности документы №2194 и №2195. Они касаются передачи земли, которая сейчас в собственности государства, в собственность общин – около 10 млн га.

"С 1 июля смогут продавать землю только физические лица. Как только община захочет сдавать, а они будут вынуждены коммунальное имущество в аренду сдавать на онлайн аукционе, они будут пользоваться двухуровневым аукционом, который поможет привлекать большое количество претендентов и таким образом цена будет расти", – объяснила Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардепы уже в первом чтении приняли законопроект, который должен установить новый порядок работы с должниками.