'Слуги народа' соберутся на фракцию: что будут рассматривать

Нардепы "Слуги народа" 1 марта соберутся на традиционное заседание фракции. Планируют обсудить законопроекты, которые будут рассматривать в парламенте на этой пленарной неделе.

В комментарии OBOZREVATEL заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала приоритетные законодательные инициативы.

"Традиционно обсудим основные законопроекты недели, которые вызывают дискуссии. Также будет информация от Руслана Стефанчука по приоритетным законопроектам на 2021", – сказала Кравчук.

Нардепы будут обсуждать следующие документы:

№ 3553 о реформировании военкоматов и совершенствования порядка воинского учета призывников;

№ 4626 о Службе военного капелланства;

№ 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

№ 4351, который исправит существующие технические ошибки в законе об игорном бизнесе и позволит создать комиссию по регулированию азартных игр и запустить процесс выдачи лицензий;

№ 2713-д о налогообложении доходов по организации и проведению азартных игр и лотерей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 6, 7 и 8 марта объявлены выходные. Группа народных депутатов из "Слуги народа" запланировала рабочую поездку в Турцию.