"Слуги народа" решили провести еще одно закрытое собрание с Зеленским: Арахамия раскрыл дату и детали
Во фракции "Слуга народа" назначили дату нового закрытого заседания. В субботу, 17 июля, мероприятие народных депутатов пройдет при участии президента Украины Владимира Зеленского и членов Кабинета министров.
Такой анонс сделал глава парламентской фракции "СН" Давид Арахамия во вторник, 13 июля, во время общения с журналистами после собрания народных избранников. По его словам, субботнее заседание будет насыщенным и может длится целый день.
"Мы хотим пригласить в том числе и представителей Кабмина, есть много вопросов, которые нужно обсудить, и поэтому будет событие на целый день, внутренний форум, можно так сказать. Это будет закрытое мероприятие", – сказал Арахамия журналистам.
Отметим, что традицией для "слуг" стали собрания в киевском выставочном центре "Парковый". Однако, как заявил глава фракции, место проведения грядущего закрытого мероприятия пока еще не выбрано.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
13 июля на заседании "Слуг народа" президент Украины Зеленский подал кандидатуру Дениса Монастырского, главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, на замену министра внутренних дел Арсена Авакова.
Ранее того же дня Аваков официально объявил, что собирается уволиться.
Сам Монастырский отметил, что согласился на предложение, но решение возглавить МВД <a href="https://news.obozrevatel.com/politics/monastyirskij-zayavil-chto-soglasie-vozglavit-mvd-eto-zhertva-video.htm" target="_blank">для него является жертвой</a> "как для личности и политика".</p></p>
Примечательно, что наиболее вероятной заменой Авакову источники нашего издания в "Слуге народа" называли не Монастырского, а другого чиновника.