"Слуги народа" решили провести еще одно закрытое собрание с Зеленским: Арахамия раскрыл дату и детали

Во фракции "Слуга народа" назначили дату нового закрытого заседания. В субботу, 17 июля, мероприятие народных депутатов пройдет при участии президента Украины Владимира Зеленского и членов Кабинета министров.

Такой анонс сделал глава парламентской фракции "СН" Давид Арахамия во вторник, 13 июля, во время общения с журналистами после собрания народных избранников. По его словам, субботнее заседание будет насыщенным и может длится целый день.

"Мы хотим пригласить в том числе и представителей Кабмина, есть много вопросов, которые нужно обсудить, и поэтому будет событие на целый день, внутренний форум, можно так сказать. Это будет закрытое мероприятие", – сказал Арахамия журналистам.

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Отметим, что традицией для "слуг" стали собрания в киевском выставочном центре "Парковый". Однако, как заявил глава фракции, место проведения грядущего закрытого мероприятия пока еще не выбрано.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

13 июля на заседании "Слуг народа" президент Украины Зеленский подал кандидатуру Дениса Монастырского, главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, на замену министра внутренних дел Арсена Авакова.