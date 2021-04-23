'Слуга' Шевченко в прямом эфире признался в любви Лукашенко и заявил о 'начале взаимоотношений'

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко сказал, что он "действительно искренне любит" незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Такое заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Она транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 23 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я действительно искренне люблю Лукашенко как человека и как политика. Он харизматик, он народный президент для меня...У нас начались взаимоотношения и в итоге он меня просто к себе пригласил на встречу", – сказал Шевченко.

Нардеп пояснил, что эти "взаимоотношения" зародились после того, как он внес в Верховную Раду государственный флаг Беларуси в противовес бело-красно-белому, и это заметил Лукашенко.

Шевченко также напомнил о том, что он поздравил Александра Лукашенко с "победой" на президентских выборах, отметив, что большинство белорусов якобы все равно проголосовали за него "как бы там оппозиция не говорила".

Напомним, 20 апреля Евгений Шевченко прибыл в Минск и встретился с Александром Лукашенко. Непризнанный президент заверил, что его позиция по украинскому государству остается неизменной и сказал, что "очень хотел бы, чтобы Украина была нашей".

Вернувшись со встречи, Шевченко заявил что он занимается "настоящей реальной политикой". Кроме того, нардеп показал подарки, которые ему вручил Александр Лукашенко.

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