'Слуга народа' опустилась в рейтинге партий: появился новый опрос

Партия "Слуга народа" получила бы большинство голосов украинцев, если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля 2021 года. Однако рейтинг СН немного просел.

Об этом говорят данные опроса группы "Рейтинг". Так, за "слуг" отдали голоса 22,8% избирателей Украины. При этом по данным опроса, на начало апреля рейтинг партии был немного выше – 22,9%.

После СН идет партия "Европейская солидарность" – 14,4% (14,6%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,7% (14,2%).

Полный рейтинг партий среди тех респондентов, кто намерен проголосовать и определился с выбором:

Слуга народа – 22,8% (22,9%);

Евросолидарность – 14,4% (14,6%);

ОПЗЖ – 13,7% (14,2%);

Батьківщина – 12,2% (12,9%);

Радикальная партия – 3,7% (4,4%);

Партия Шария – 3,6% (3,4%);

Украинская стратегия Гройсмана – 3,5% (4,3%);

Свобода – 3,4% (3,4%);

Сила и честь – 3,2% (4,7%);

За майбутнє – 3,0% (1,7%).

Динамика электоральных симпатий по месяцам:

Как сообщал OBOZREVATEL, появился новый опрос, кто лидирует в президентском рейтинге и какие партии прошли бы в парламент.