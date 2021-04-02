Власник телеканалу "Наш" Євген Мураєв разом зі своєю охороною після ефір телеканала "Україна 24" погрожував мені, та пропагував "особливий статус усіх областей України". Очікую на реакцію президента, РНБО та правоохоронних органів - чи будуть санкції проти проросійського зрадника так як по Медмедчуку?

Тільки розбанили у фейсбуці, як одразу подія. Сьогодні відбувся інцидент під час прямого ефіру на телеканалі "Україна 24" у програмі "Народ проти", який показує як нахабно та самовпевненно діє в Украині російська агентура, відчуваючи досі свою безкарність. Були заявлені наступні теми, цитую:

"Постановление об эскалации на Донбассе в Раде

Новый закон о призыве

Обострение на востоке

Нормандский формат

Вопрос реинтеграции территорий

Контрабанда и торговля с террористами (кейс Семенченко)

События 2014 года

Весна-лето

Бомбардировка Луганска и Илловайск (просто и это вспомним)

Мародерство на войне и зрада там где она была - отход Гиркина в Донецк, например.

Вспомним горячую фазу - 2014-й и поговорим о будущем.

О возможности возвращения".

Однак нажаль, ні постанову про ескалацію на Донбасі, прийняту парламентом після вбивства російськими снайперами чотирьох українських воїнів, ні нову ескалацію, яку намагається створити Росія, ми не мали змоги висвітлили, оскільки ганебну провокацію на ефірі створив Євген Мураєв, відомий проросійський політик, колишній депутат "Опоблока", власник телеканалу "Наш" (який теж знімається в цій будівлі, але це інша структура).

Мураєв говорив виключно російською, почав називати війну "конфліктом", за який Росія, з його слів, взагалі не несе відповідальності. Що все що відбулось у 14-му це виключно проблеми створені у нас всередині, бо не треба було відстороняти законного президента Януковича. Сказав, що в 14-му році загострення у Харкові почались коли на Римарський вбили мирних мешканців (хоча сам російський бойовик Арсеній Павлов- "Моторола", у кількох відомих інтервью розповідав детально що це саме він командував проросійськими найманцями), а на зауваження одного з ведучих Юрія Міхальчишина щодо російського походження "Мотороли" нахабно заявив, що "Моторола" насправді... з Донецька! Висновок, який зробив Мураєв, що кожній області України треба надати "особливий статус", що тільки мирний шлях, що це ми все самі маємо робити згідно Мінським угодам, а Росія ні до чого. Все це демонстративно російською мовою, тобто для демонстрації своїм російським кураторам "демократичної дискусії в Україні". Що тільки ООН визнає порушення прав України, інші ні, тому миритися. Він робив зауваження й іншим виступаючим, і відчував себе господарем становища.

Я сказав, що такої демократії як в Україні нема в жодній поважаючий себе країні. Хіба можна припустити, що десь на телеканалі в Росії політик українською мовою міг би сказати, що це Росія видає медалі "За взятие Крыма" с датой 20 февраля 2014-го года, що захоплено було в бою 15 російських військовослужюовців, яких показали всьому світу, які визнали вторгнення? Хіба можна припустити, щоб на якомусь телеканалі в США якийсь політик виступав з вихвалянням Усами Бін-Ладена? Ні.

Я не міг не відреагувати, і сказав, що він просто російський агент та брехун. А коли він почав мене перебивати, я встав та підійшов до нього, щоб він був змушений відволіктися від потоку своєї брехні та зрозумів, що його антидержавні заклики не залишаться без відповіді.

Після ефіру, розлючений Мураєв у колі охорони зайшов до кімнати де зберігалися речі, під камерами спостереження, і у присутності Лямця Сергія та десятка працівників та гостей закричав мені приблизно так:

"Это мой телеканал! Еще раз такое сделаешь, я тебя у...бу! Если бы это не был мой телеканал, я бы с тобой разобрался прямо здесь!"

У відповідь я сказав: "Ось ти і проявив себе, ти просто бандит за російські гроші, і тебе дратує коли тобі це говорять. Давай, спробуй, я готовий тобі відповісти".

Мураєв постояв, розгорнувся та пішов. Навколо нього було мабуть 5 чи 6 охоронців, вони дуже кумедно виглядали.

А тепер висновки:

1. Чи працює у нас в Україні закон? Чи варті чогось постанови Верховної Ради, співчуття чотирьом загиблим Воїнам від президента України? Чи справді лякають санкції РНБО російсбку агентуру чи їм можна визнавати наявність телеканалів для російської пропаганди, та створювати картинку для Кремля? Чому Мураєв відчуває себе настільки безкарним? Сподіваюсь, що насамперед керівництво України має дати політичну оцінку пропаганді Мураєва. Варіант тільки один - санкції на його телеканал "Наш" та на нього самого. Бо який може бути "особливий статус" усіх областей України? Це прямий заклик до сепаратизму. У нас не вибірковий підхід до зрадників, хіба не так?

2. Звертаюсь до Служби безпеки України - чи є заклик надати "особливий статус" областям України та інші заяви Мураєва на ефірі закликами до сепаратизму, і чи буде відповідати за законом російська агентура? Також передам заяву.

3. Звертаюсь до Міністерства внутрішніх справ. Мені погрожували. У присутності свідків. Вимагаю порушити справу щодо погроз журналісту, вилучити відеозаписи камер спостереження у знімальном павільйоні на вулиці Жилянська 101-А, провести допит свідків, оприлюднити відео погроз Мураєва у кімнаті для гостей. Сподіваюсь, с нас працюють закони, які захищають громадян України.

4. Прошу розглянути ганебні дії Мураєва у комітеті зі свободи слова Верховної Ради та у Нацраді з телебачення та радіомовлення, та надати оцінку, чи припустимо під час війни вести таку ганебну російську пропаганду як Мураєв. Ми незалежна держава чи доданок РФ, чи ганьбити Україну буде і надалі залишатись прибутковим бізнесом для таких мураєвих.