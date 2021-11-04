Сколько депутатов привились от COVID-19: в 'Слуге народа' назвали число и пожаловались на требования закона. Видео

Более 150 народных депутатов предоставили информацию о том, вакцинированы ли они. Остальные не изъявили такого желания и принудить их к этому не получится по закону о защите персональных данных.

Об этом глава провластной фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам в кулуарах парламента. Он также назвал трех открытых "антивакцинаторов" в парламенте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отвечая на вопрос репортеров о количестве вакцинированных от COVID-19 народных избранников, Арахамия сказал, что многие нардепы не захотели предоставлять такую информацию, поэтому невозможно составить статистику. Открыто заявили о том, что не будут прививаться против коронавируса Юрий Камельчук, Лиза Богуцкая и Артем Дмитрук – все трое из монобольшинства.

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"У нас есть информация о тех людях, которые предоставили разрешение – более 150 человек, которые сказали (что они вакцинированы, – ред.). Многие люди сказали: "я не хочу распространять эту информацию". Ну, они имеют право. Но тогда мы не можем составить нормальную статистику. Но я спрашиваю людей, кроме Камельчука и Богуцкой я, честно говоря, не знаю людей, которые открыто говорят, что они не вакцинируются. А, еще Дмитрук, да", – сказал глава провластной фракции.

Арахамия также отметил, что на следующем съезде фракции "слуги" будут решать, выгонять ли им народного депутата Артема Дмитрука. Однако такой вопрос возник не из-за его протеста против принудительной вакцинации, а потому, что он "виляет" от линии партии.

В то же время первый вице-спикер ВР Александр Корниенко отметил, что информацию о том, вакцинировался ли депутат, они не могут даже спрашивать, "так как это нарушение закона о персональных данных".

Отметим, что и Давид Арахамия, и Александр Корниенко в своих заявлениях ссылаются на закон "О защите персональных данных", принятый с целью защиты права украинцев на невмешательство в личную жизнь в связи с обработкой персональных данных и для урегулирования правовых отношений. Согласно закону, к персональным данным относятся, в частности, данные о национальности личности, ее образовании, семейном положении, религиозных убеждениях, состоянии здоровья, а также адресе, дате и месте рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября в Киеве прошла акция противников вакцинации от коронавируса. Люди собрались в правительственном квартале, чтобы провести марш за права, и перекрыли несколько улиц, заблокировав движение транспорта.

На протест отреагировали в Минздраве, назвав его насмешкой над медиками и родными умерших от COVID-19.

В то же время, Украина вышла на второе место в Европе по смертности от COVID-19.