Сивохо заявил, что онлайн-голосование на выборах могло бы помочь реинтеграции Донбасса

Экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо считает, что дистанционное проведение выборов в электронном формате могли бы способствовать реинтеграции Донбасса. По его мнению, онлайн-голосование можно проводить уже сейчас.

Примечательно, что в вопросе дистанционных выборов на Донбассе Сивохо полагается на опыт Российской Федерации, которая организовала онлайн-голосование в Госдуму. Об этом он рассказал в интервью изданию "Телеграф".

Сивохо уверен, что жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области уже начали возвращаться в юридическое и социальное поле Украины. Также он заверил, что в ОРДЛО уже начинается подготовка к выборам. Кроме того, Сивохо уверен, что на временно оккупированной территории Украина живет активное население, которое хочет участвовать в политической жизни страны.

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Что касается возможного влияния России и сепаратистов на процесс выборов, Сивохо также заявил, что не понимает выражения "голосование под дулами автомата", так как "любое голосование – сугубо тайное дело". По его словам, пересекая КПВВ, у жителей оккупированных территорий должен быть цифровой доступ ко всем органам власти Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве цифровой трансформации говорят, что Украина на данный момент технически готова к переводу процесса голосования в режим онлайн. Но прежде, чем такую модель волеизъявления внедрить на практике, необходимо создать соответствующую нормативно-правовую базу.

К слову, ранее Сивохо уже говорил, что Украине следовало бы организовать голосование для жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. И сделать это он предлагает исключительно в электронном виде.