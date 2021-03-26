Ситуацию на фронте и катастрофу с коронавирусом надо немедленно рассмотреть на СНБО – "ЕС"

Гибель в течение только последних суток четырех украинских воинов-героев и предложения по оборонно-дипломатическим действиям Украины в ответ на провокации россиян следует немедленно рассмотреть на Совету национальной безопасности и обороны Украины. Власти объяснить обществу, какой у нее план.

Как заявили в "Европейской Солидарности", кроме ситуации на фронте, партия требует рассмотреть на СНБО и катастрофическую ситуацию с пандемией коронавируса.

Те же самые важные вопросы, а не разбитые двери и граффити на стенах Офиса президента, должны рассматриваться и на внеочередном заседании Верховной Рады. В центре внимания должна быть защита людей от вызовов и угроз.

В то же время лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Послом КНР в Украине Фань Сяньжуном. Он поблагодарил китайскую сторону за проявление солидарности путем поставки первой партии китайской вакцины в Украину и призвал китайскую сторону продолжить поставки в Украину вакцин для эффективного противодействия COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта российские террористы на востоке Украины устроили минометный обстрел, в результате чего погибли четыре воина ВСУ, еще двое получили ранения. Враг открыл прицельный огонь по позициям ВСУ из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов