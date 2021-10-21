Ситуация на Донбассе сложная: Зеленский призвал военных быть готовыми к любому развитию событий

Президент Владимир Зеленский обратился к украинским пограничникам, как к защитникам территориальной целостности на передовой, граничащей с враждебным государством. Он призвал их сохранять готовность к любым провокациям, которые может использовать враг для дестабилизации достигнутых договоренностей в июле 2020 года.

Такое заявление гарант сделал во время своего визита в Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины в Черкасской области, передает пресс-служба Офиса президента. Зеленский указал, что в условиях сложной ситуации на Донбассе особенно важно понимать стратегическое место и значение этого ведомства Минобороны.

"Всестороннее развитие и реформирование пограничной службы является нашей общей задачей, поскольку профессиональный, мотивированный и преданный своему делу пограничник является залогом безопасности границы и защиты государства", – заметил президент.

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Зеленский завершил свою речь оптимистичными ожиданиями о завершении военных действий на территории нашей страны, но при этом служба пограничников будет по-прежнему востребованной и значимой.

"Важно быть сплоченными, ведь в разные времена истории украинцы на собственном примере демонстрировали, что единство, сплоченность способны преодолеть все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий. И именно вы, пограничники, будете теми, кто засвидетельствует, что мир наступил, а границы – надежно защищены", – подытожил официальный визит национальный лидер.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны расставил все точки над "і" в официальной терминологии на тему украинско-российских отношений. В частности, Крым не "аннексирован", а "находится под оккупацией", а также отменяется использование крамольного обозначения "гражданская война".