Силы спецопераций устроили "горячее утро" для оккупантов: в сети показали видео горящей техники

Анна Паскевич
Политика
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Силы спецопераций устроили 'горячее утро' для оккупантов: в сети показали видео горящей техники
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Украинские военные показали видео с горящей военной техникой РФ. Орудия оккупантов были обезврежены рано утром.

Соответствующий ролик во вторник, 22 марта был опубликован на официальной Facebook-странице Командования Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Публикацию военные сопроводили стихотворением:

"Промінь б'є в попіл, світанок здіймає.

Півник вкраїнський до співу стає.

Десь на узбіччі русня догоряє,

"Кукуріку" над тілами лунає,

Пісня остання безславній ордє".

Украинские военные показали видео с горящей военной техникой РФ
Видео дня

На видео видно, как под пенье петуха горит вражеская техника. "Адиос амигос" (исп. "До свидания, друзья"), – говорит военный, снявший эти кадры.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, оккупанты РФ несут большие потери в Украине. Они также остро нуждаются в ремонте своей боевой техники.

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