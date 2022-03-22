Силы спецопераций устроили 'горячее утро' для оккупантов: в сети показали видео горящей техники

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Украинские военные показали видео с горящей военной техникой РФ. Орудия оккупантов были обезврежены рано утром.

Соответствующий ролик во вторник, 22 марта был опубликован на официальной Facebook-странице Командования Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Публикацию военные сопроводили стихотворением:

"Промінь б'є в попіл, світанок здіймає.

Півник вкраїнський до співу стає.

Десь на узбіччі русня догоряє,

"Кукуріку" над тілами лунає,

Пісня остання безславній ордє".

Видео дня

На видео видно, как под пенье петуха горит вражеская техника. "Адиос амигос" (исп. "До свидания, друзья"), – говорит военный, снявший эти кадры.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, оккупанты РФ несут большие потери в Украине. Они также остро нуждаются в ремонте своей боевой техники.

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