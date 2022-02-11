Силовики возле Апелляционного суда блокируют площадь и препятствуют народным депутатам, – Ирина Геращенко

Полиция возле Киевского апелляционного суда блокирует площадь и препятствует народным депутатам Украины. Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Сегодня в Апелляционном суде Генпрокуратура и ГБР имени Банковой обжалуют меру пресечения Петру Порошенко, Зеленский не успокоился и требует ареста или миллиард гривен задатка. Как сообщают мои коллеги, народные депутаты, которые уже находятся возле суда, полиция тоже "заряжена" и с 5 утра" заблокировала площадь", – пишет Геращенко.

По ее словам, утром произошли столкновения между полицейскими и несколькими нардепами.

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"В частности, полицейские отказываются показать удостоверение, грубо толкнули Михаила Бондаря, которому травмировали ногу", – сообщила народный депутат.

"Несмотря на то, что "Европейская Солидарность" подала накануне все соответствующие заявки на мирную акцию протеста, полиция блокирует машины поклонников, ведет себя агрессивно", – констатирует Ирина Геращенко.