Швеция вернет в Киев своих дипломатов: названа дата

В Швеции заявили о намерении вернуть посольство своей страны в украинскую столицу Киев. Шведское дипломатическое представительство должно возобновить работу с 4 мая.

Об этом на своей странице в Twitter в понедельник, 2 мая, написала глава Министерства иностранных дел королевства Анн Линде. С начала военного вторжения России в Украину, с 24 февраля, персонал посольства временно был эвакуирован на территории соседней с Украиной Польши.

"В среду посольство Швеции вернется в Киев", – сказано в сообщении министра.

Линде добавила, что Швеция продолжает поддерживать Украину в ее борьбе против российской навалы.

Видео дня

"Спасибо послу Тобиасу Тибергу и команде за вашу добросовестную работу, и Польше за наш временный прием. Швеция будет продолжать поддерживать Украину и рада, что дипломатическое присутствие вернется туда, где и должно быть", – написала глава внешнеполитического ведомства Швеции.

Накануне о намерении вернуть свою дипломатическую миссию в Украину заявили в Дании. Это первая скандинавская страна, которая решилась на такой шаг. Решение принято в связи с визитом в украинскую столицу министра иностранных дел Дании Еппе Кофода. По его словам, это "очень сильный символ поддержки Данией Украины и украинского народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, посольство США может вернуться в Киев до конца мая, если разрешит ситуация с безопасностью. До того его сотрудники будут ежедневно ездить на работу во Львов из Польши.