Шуляк предложила ввести проектную экспертизу для предотвращения нарушений норм строительства

Действовать на опережение и устранять все нарушения еще до начала строительства с помощью проектной экспертизы предлагает представительница фракции "Слуга народа", глава Координационного совета по проблемам градостроительства Елена Шуляк. Соответствующий законопроект она готовит к регистрации в Верховной Раде.

Идея нового проекта заключается в том, чтобы устранять недостатки еще на стадии проектирования, а не по завершению строительства. Для этого депутат предлагает ввести экспертизу документации на строительство, которое по классу ответственности относится к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями.

Предварительная экспертиза даст возможность оценить соответствие будущего здания целевому назначению земельного участка, влияние на сопутствующую инфраструктуру и окружающую среду.

"Важно, что экспертиза также будет проверять соблюдение требований нормативно-правовых актов и других обязательных документов по механическому сопротивлению и стойкости, пожарной безопасности, гигиены, здоровья и защиты окружающей среды, защиты от шума и вибрации, энергосбережения и энергоэффективности", – говорит Шуляк.

Также она предлагает дать право проверять проектную документацию на соответствие государственным строительным нормам и другим требованиям законодательства исключительно специализированным экспертным организациям, а нотариусам и государственным регистраторам оставить фиксацию имущественных прав. Это позволит бороться с использованием поддельных печатей и экспертных отчетов, которыми до сих пор злоупотребляют нечестные застройщики.

Практику проверки проектов уже успешно протестировали в Укравтодоре. Действующий министр инфраструктуры, а в то время – руководитель агентства Александр Кубраков ввел ее еще в 2020 году для всех дорог, восстанавливаемых по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Как следствие, при текущем среднем ремонте теперь обязательно восстанавливают основу, в то время как раньше только перестилали асфальтовое покрытие.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, по программе Владимира Зеленского в течение ближайших двух лет восстановят всю сеть общегосударственных дорог Украины, что составляет более 20 тысяч километров.