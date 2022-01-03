Шольц планирует провести встречу с Путиным: Bild назвал главную тему переговоров

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным уже в этом месяце. Ожидается, что главной на переговорах станет "газовая" тема и вопрос "Северного потока-2"

Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что Шольц назвал построение отношений с РФ "важным фактором", стремится в этом вопросе к "новому началу" и хочет взять его под собственный контроль.

В СМИ уточнили, что советник канцлера по вопросам внешней политики Йенс Плетнер готовит встречу Шольца и Путина уже две недели. Точная дата пока неизвестна, но политики должны пообщаться лично в январе.

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Bild отмечает, что такая позиция канцлера относительно приоритетности отношений с Россией "оставляет за бортом" представителей "зеленых". Члены этой партии критично относятся к стране-агрессору РФ как в вопросах "Северного потока-2", так и по поводу внешней политики государства.

В Германии уже не раз говорили о том, что у Шольца, который является социал-демократом, и у главы немецкого МИД Анналены Бербок – "зеленой" – разные взгляды на выстраивание отношений с Москвой.

Напомним: в Германии не исключают полной остановки газопровода "Северный поток-2" в зависимости от развития военного конфликта в Украине. Однако федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении проекта.

В то же время претендент на пост главы партии "Зеленые" Омид Нурипур заявил, что, в случае вторжения РФ в Украину, запуск спорной "трубы" нужно поставить под вопрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем поздравлении вспомнил об Украине и призвал к суверенной и единой Европе. Он подчеркнул, что нерушимость границ является ценным достоянием и не подлежит обсуждению.

Ранее он также пригрозил РФ последствиями в случае агрессии против Украины.