Шмыгаль сказал, возможна ли сейчас смена правительства в Украине

В Украине в ближайшее время не произойдет полной или частичной смены правительства.

Такое заявление в интервью"Интерфакс-Украина" сделал премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом он отметил, что изменять состав Кабмина может Верховная Рада и президент.

"Относительно замены членов правительственной команды, я всегда говорю о том, что по истечении времени все завершают свою каденцию на той или иной должности. Поэтому, когда это время придет, мы об этом будем говорить. Сегодня о таком вести разговор некорректно", – рассказал глава Кабмина.

Также Шмыгаль добавил, что оппозиционные силы всегда боролись за власть в Украине. Но такая борьба эффективно сказывалась на движении в стране.

"Поэтому власть всегда находится и должна находиться под давлением оппозиции – в этом заключается принцип демократии. Конечно, это неудобно: иногда кажется, что это мешает эффективно работать", – акцентировал премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине восстановят Министерство аграрной политики и продовольствия.