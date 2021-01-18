Шмыгаль хочет отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, – нардеп

Кредитные средства в размере 10,3 млрд грн, которые предназначались для погашения задолженности перед "зеленой" генерацией, премьер-министр Денис Шмыгаль хочет направить в коррупционный "Энергоатом".

Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, комментируя издание Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, установки по погашению задолженности перед НАЭК "Энергоатом".

"НКРЭКУ придумала новый вид регуляторного акта – "установку". Потому что коррупционеры из власти Зеленского почувствовали запах живых денег. Это произошло сразу после того, как государственный "Укрэнерго" получил 10 миллиардов гривен от госбанков для того, чтобы государство наконец погасило задолженность перед предприятиями возобновляемой энергетики", – написал Кучеренко.

По его словам, вместо того, чтобы принять решение о погашении долгов за произведенную "зеленую" электроэнергию, НКРЭКУ направила письмо к "Гарантированному покупателю" с "установкой" распределить эти средства между производителями "зеленой" электроэнергии и "Энергоатомом" по 50% каждому.

"То есть, вместо того, чтобы выплатить полностью 9 миллиардов долга "зеленым" инвесторам, НКРЭКУ и Кабмин решили отдать половину средств госбанков компании, которая просто кишит коррупционными схемами, и это доводит оператора АЭС к банкротству", – отметил Кучеренко.

По его мнению, принятие регулятором не решения, а установки свидетельствует о желании инициаторов такого шага избежать ответственности за незаконные действия.

"Отправив "установку" для "Гарантированного покупателя", Валерий Тарасюк и члены НКРЭКУ прикрывают свой зад от НАБУ, ГБР и СБУ. Это же не официальное решение, а, по сути, рекомендация. Регулятор не принял постановление, о котором очень просили Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский, только потому, что понимает – это противозаконно", – добавил Кучеренко.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что чиновники, которых привел к власти Владимир Зеленский в Нацкомиссию по вопросам энергетики и Кабинет министров, ищут пути для остановки выплат долгов "зеленой" генерации в сумме 9 млрд грн, что разрывает сотрудничество Украины с Европейским Союзом, финансовыми партнерами и другими организациями.

В то же время ЕБРР – один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине – обратился к председателю НКРЭКУ Валерия Тарасюка с беспокойством относительно невыполнения украинской властью обязательств о выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату "зеленой" энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.

Напомним, что правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЭКУ отправила "Гарантированно покупателю" руководство по рекомендации перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.