Шантажом и угрозами занимается те, кто бойкотирует прессу, – Белянский прокомментировал обвинения советника ОП Подоляка

Телеканал "Украина 24" проводит независимую информационную политику с учетом интересов общества и профессиональных стандартов журналистики, а угрозами и шантажом занимаются чиновники, которые бойкотируют прессу и занимаются дискредитацией неудобных им журналистов.

Об этом говорится в заявлении члена наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрия Белянского в ответ на высказывания советника глав Офиса президента Михаила Подоляка о якобы "шантажном давлении" со стороны центральных телеканалов.

"Мы вынуждены напомнить М.Подоляку, что шантажом и угрозами занимается, скорее, не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу, выдвигает условия для участия ньюсмейкеров власти в информационных программах и проводит дискредитационные кампании по неудобным журналистам", — говорится в заявлении Дмитрия Белянского, обнародованном на сайте издания "Сегодня".

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Белянский подчеркнул, что редакционная политика канала, как и всех информационных активов МГУ, объединенных в Новостную группу, формируется независимо, исходя из интересов общества и в соответствии с профессиональными стандартами журналистики. Акционер "Медиа Группы Украина" не вмешивается в редакционный процесс.

Дмитрий Белянский также ответил на высказывания советника главы ОП касательно состава гостей телеканала "Украина24", которые свободно высказывают свою позицию в прямом эфире.

"Обвиняя канал в освещении деятельности и поддержке непроходимых политиков, Подоляк молчит о том, что канал освещает деятельность всех украинских политиков – от шестого Президента Украины Владимира Зеленского до каждого претендента на эту должность", — говорится в заявлении Белянского.

Ранее 1 ноября в интервью изданию "Бабель" Михаил Подоляк обвинил украинские телеканалы, в том числе "Украина 24", в якобы "прямом шантажном давлении на власть через те или иные информационные продукты".

Напомним, до этого, журналисты общественного телевидения "UA: Перший" обвинили советника главы ОП Подоляка в давлении, и попытках вмешиваться в редакционную политику общественного телеканала.