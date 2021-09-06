Сенцов дал прогноз, когда Украина сможет вернуть Крым: нам нужно быть сильными

"Крымская платформа" – важнейший проект для обсуждения проблемы оккупации украинского полуострова на международной арене, но этого недостаточно для достижения цели. Чтобы добиться деоккупации, необходимо более активно и уверенно противостоять России в политическом, экономическом и общественном направлениях.

Об этом в интервью изданию "Украинская правда" заявил режиссер и экс-политзаключенный Олег Сенцов. Он указал, что Крым невозможно отнять у России при действительном положении вещей.

"Если завтра выберут Навального демократическим путем, он будет вести с нами переговоры о возвращении Крыма? Нет. Вариант, когда мы можем вернуть Крым? Ну, когда Россия распадется. Правильно! Только тогда, когда в Россию придут какие-то очень сильные политические изменения, изломы, которые были в 1917 году или в 1991 году, когда распалась Российская империя и Советский Союз", – указал Сенцов.

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Художник подчеркнул, что распад Российской Федерации – не грезы и не выдумка, а вполне реальная перспектива, поскольку она состоит из сотен национальностей и народов, "которые ненавидят друг друга и Путина". Но при жизни действующего российского президента вероятность возвращения Крыма в Украину остается сомнительной.

"Давайте будем прагматиками. У нас должна быть цель и стратегия по ее достижению. Нам надо быть сильными – все об этом говорят, и мы должны быть более активными на международной арене, и в том числе в российских делах. Я не говорю о военном вторжении, это несопоставимо с нашими силами, но ведь есть другие области влияния", – заключил Сенцов, подчеркивая свою позицию о необходимости непрерывной работы для возвращения Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму начались стихийные задержания крымских татар. В частности замглавы Меджлиса Нариману Джелялу инкриминируют террористическую статью и грозят заключением до 15 лет.