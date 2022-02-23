Сегодня все усилия должны быть сосредоточены на укреплении армии, – Тимошенко

Последние события показали, что Украина находится в состоянии войны с Россией, и надеяться на дипломатические переговоры нет смысла. Мы остались с нашей армией один на один с врагом. И от того, насколько сильна у нас армия, зависит устоит или не устоит Украина.

Об этом заявила глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.

"Я не хочу повторять мантры о единстве, я хочу сказать, что сейчас все наши усилия должны быть сосредоточены на армии. Для этого нужно принять несколько важных решений. В частности, подписанный всеми лидерами фракций законопроект об открытых расходах на армию. Казначейский счет и расходы на оборону. Должно правительство определяться, что делать", - – отметила Юлия Тимошенко.

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Она добавила, что парламент должен принять необходимые решения для усиления Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса.

"Большая стройка – это прекрасная программа в мирное время. Сейчас нам нужно сосредоточиться на военно-промышленном комплексе. Вместо "Большого строительства" должна стать "Большая армия". И если мы сейчас этого не поймем, мы останемся без необходимого оружия и обеспечения. Все будет хорошо, мы победим. Но действовать надо правильно. Слава Украине!" – призвала лидер "Батьківщини".

Напомним, Юлия Тимошенко убеждена, что на вторжение РФ украинским властям нужно реагировать путем единения и укрепления армии.