Сьогодні порахуємо точну кількість людей "смотрящого" Комарницького в Київраді.

В порядку денному стоїть дерибан заводу Коммаш під 19 пунктом.

Це той самий об’єкт з флешки юриста Комарницького, по якому в понятійках розписано як Влада Молчанова(Столиця груп) з Комарницьким збудують 117 тис кв.метрів та майже 500 квартир, щоб роздерибанити прибуток у 10 млн доларів.

Вирішення питання з депутатами туди теж входить.

Якщо вам цікаво як працює олігархічний консенсус в Київраді, оприлюдню список депутатів, які за це проголосують, а отже "працюють" в системі смотрящого.

Я до цього писав про дерибан Укркінохроніки на Печерську(теж з флешки Комарницького), але ніби є обіцянка зняти це питання з порядку денного, але ми обов’язково простежимо і за цим питанням.

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