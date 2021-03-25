Санкции против компаний, которые многие связывают с Фуксом, ввели в действие. Указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 марта, своим указом ввел в действия санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) против ряда компаний, которые многие связывают с бизнесменом Павлом Фуксом, введенные в прошлую пятницу, 19 марта.

Указ №123/2021 вступает в силу со дня его опубликования. Его текст был выложен на сайте Офиса президента Украины. Контроль за выполнением решения СНБО президент возложил на его секретаря Алексея Данилова.

Санкции против всех 19 компаний являются бессрочными. Они предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов фирм за пределы Украины и ограничение или частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

В указе также говорится о приостановлении исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулировании или приостановлении действия специальных разрешений на пользование недрами, а также лицензий и других разрешений.

Документ, подписанный Зеленским, предусматривает полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны.

Напомним, речь идет о максимальных ограничительные меры в отношении компаний "Гео Коннект", "Глобал гео инвест", "Транс Сет Гео", "Геопост", "Гео Вертикаль", "Геотаргет", "Надра прайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надра Вест Груп", "Бестоилкомпани", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эджинмарка", "Екогазальянс", "Эпивал Энерджи", "Профиннафт" и "Бест Гео Тех".

Бывший нардеп Сергей Лещенко сообщил в Telegram, что указанные компании входят в группу, которая принадлежит бизнесмену Павлу Фуксу. Они имеют разрешения на геологическое изучение нефтегазоносных площадей на Полтавщине, ранее принадлежавших компании "Голден Деррик".

Подробнее о том, почему эти компании связывают с Фуксом, вы можете узнать в нашем материале.

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