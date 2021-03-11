Сайт президента Зеленского "лег" и не работал несколько минут

В четверг, 11 марта, сайт президента Украины Владимира Зеленского перестал работать на несколько минут по неизвестным причинам.

При попытке перехода на него пользователи видят сообщение "Не удается получить доступ к сайту". Спустя приблизительно 15 минут после поломки работа ресурса была восстановлена.

Напомним, в мае 2020 года на сайты государственных органов Украины было произведено 18 DDoS-атак. Большинство из них пришлось на портал Офиса президента.

Всего с 6 по 12 мая система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 10 964 подозрительных событий.

А в компании Microsoft в середине февраля заявили, что подверглись мощнейшей кибератаке, за которой могла стоять Российская Федерация. Президент корпорации Брэд Смит, уточнил, что имеет в виду декабрьскую атаку хакеров.

Тогда она привела к сбоям в работе сетей правительства и частных компаний. Эксперт оценил эту "диверсию" злоумышленников, как "самую крупную и изощренную, которую мир когда-либо видел".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Ермак 11 марта представил Центр противодействия дезинформации в Украине. Его запустили на базе СНБО. Работа должна начаться уже 15-19 марта.