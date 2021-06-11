Рудык: Запад устал от несоблюдения Украиной многочисленных обещаний о реформах

14 июня состоится саммит НАТО в Брюсселе, затем встреча Джозефа Байдена с Путиным в Женеве, а уже в июле официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Такая расстановка приоритетов в США свидетельствует о весомых недостатках внешней политики Украины.

Об этом написала лидер партии "Голос" Кира Рудык в своей колонке для издания Atlantic Council. Она объяснила это тем, что Запад устал от несоблюдения Украиной многочисленных обещаний о реформах.

"Есть такое выражение – window-dressing. По-украински – окозамыливание. Как по мне, оно лучше всего подходит для определения внешней политики времен Зеленского. Запад, очевидно, устал от несоблюдения Украиной многочисленных обещаний о реформах. Выписанные американцами авансы не отработаны. Поэтому пока телефонный звонок между Байденом и Зеленским и приглашение в Белый дом только в июле – это максимум, на который может рассчитывать украинская власть", – подчеркнула Рудык.

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По мнению лидера "Голоса", следующая неделя только подчеркнет недостатки такой политики. Администрация Зеленского должна честно себе признаться, что отсутствие прогресса в получении ПДЧ вступления в НАТО – это несоответствие критериям Альянса.

"Это, прежде всего, ответственность президента. Власть должна перейти от постоянных упреков к реформам. И вопрос "Почему мы до сих пор не в НАТО?", нужно ставить, прежде всего, себе", – подчеркнула народный депутат.

Правительству необходимо срочно восстановить доверие к системе судопроизводства и провести изменения в антикоррупционной сфере, а также осуществить реформу украинских правоохранительных органов и Службы безопасности. Нужно прекратить саботаж государственных закупок в оборонном секторе и активно защищать независимое корпоративное управление на государственных предприятиях.

"Если Украина хочет достичь прогресса в направлении интеграции в НАТО и ЕС, страна должна усилить свои претензии на членство в западном мире. Этого можно достичь только путем проведения достойных доверия реформ, отражающих обязательства Украины перед международным сообществом, одновременно продвигая амбициозную национальную повестку дня преобразований в стране", – подчеркнула лидер "Голоса".