Рудык – о решении саммита НАТО: в Альянсе нас ждут, но впереди много домашней работы

Украинская власть должна провести большую работу внутри страны и усилить международное сотрудничество, чтобы убедить партнеров в готовности Украины вступить в НАТО. Поскольку впервые за 13 лет международные партнеры озвучили, что нашу страну ждут в Альянсе.

Об этом заявила лидер "Голоса", народный депутат Кира Рудык, сообщила пресс-служба политсилы. Она отметила, что несмотря на это Украина до сих пор демонстрирует собственную неготовность присоединиться к Альянсу.

"Государство должно сделать только три шага. Первое – реформа армии. Мы должны обеспечить наших воинов всем необходимым, современным оружием и возможностью для развития навыков и умений. Второе – государственный оборонный заказ. По состоянию на июнь, Минобороны подписало только 1 контракт в рамках гособоронного заказа на 2021 год. Это опасная для страны неэффективность. Третье – реформа СБУ, которая должна концентрироваться на контрразведке, а не "кошмарить" бизнес", – заявила Рудык.

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По ее словам, выполнение этих внутренних задач необходимо, прежде всего, для самой страны, а не только для вступления Украины в НАТО. Кроме того, государство должно усилить внешнюю политику. В частности, направить усилия на привлечение США и Великобритании к давлению на Россию.

"Что мы делаем, чтобы улучшить ситуацию? У нас есть наступление на независимость корпоративного управления и независимых регуляторов. В частности, на независимость НБУ. Об этом спрашивают все наши партнеры. Это не способствует поддержке Украины ее союзниками", – подчеркнула лидер "Голоса".