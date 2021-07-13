Рудык – об итогах визита Зеленского в Германию: Украине необходимы системные реформы

Визит Зеленского в Германию был настроен на построение отношений с будущими потенциальными руководителями правительства Германии.

Об этом во вторник заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык, сообщила пресс-служба политсилы.

"Мы все прекрасно понимаем, что осенью в Германии будет новый канцлер и новое правительство. Поэтому этот визит президента Зеленского – история о построении новых отношений с потенциальными руководителями правительства Германии. Впрочем прорывных решений или договоренностей мы не увидели", – заявила Рудык.

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В то же время она отметила, что страна ждала от союзников большего.

"Возьмем, например, требование украинской стороны заблокировать "Северный поток-2", или предоставление Украине летального оружия, или даже рассмотрение вступления в НАТО, как политического вопроса, а не вопроса реформ", – добавила парламентарий.

Лидер "Голоса" отметила, что для того, чтобы построить равноправные и надежные отношения с нашими европейскими и американскими союзниками, Украина должна быть сильной.

"Проводить системные реформы. Приближать нашу армию к стандартам НАТО. Создавать условия для инвестиций. Выполнять взятые на себя обязательства. Именно на общих принципах базируется надежное долговременное партнерство", – подытожила Рудык.