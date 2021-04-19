Рудик: 8 тыс. грн от правительства – это издевательство над украинскими предпринимателями

Партия "Голос" в законопроекте №5346 предложила ряд системных шагов для обеспечения сбалансированной и активной политики государства, направленных на поддержание экономики, сохранение рабочих мест украинцев и защиту предприятий от банкротства.

Они также изложены в экономическом плане "Голоса", подчеркнула лидер политсилы Кира Рудик, сообщает пресс-служба. Среди ключевых шагов – снижение налогов на труд, что позволит сохранить рабочие места и поможет детенизации экономики, а также уменьшению давления чиновников на экономику.

По ее словам, партия уже добилась принятия законопроекта о Бюро экономической безопасности. Но пандемия и отсутствие программы от Правительства требуют от Верховной Рады решительных и оперативных действий по поддержке экономики.

"Правительство Шмыгаля ограничивает свою поддержку экономики тем, что выплачивает части предпринимателей по 8000 гривен. Это не помощь, это – издевательство. На эти деньги невозможно платить зарплату и сохранить рабочие места, невозможно погасить кредит или платить аренду", – подчеркнула Рудик.

"Поэтому депутаты "Голоса" зарегистрировали в парламенте законопроект №5346, направленный на поддержку предпринимателей и защиту рабочих мест во время пандемии. Он включает в себя четыре реальных инструмента поддержки экономики", – добавила она.

Лидер "Голоса" назвала основные пункты законопроекта, способствующие поддержке бизнеса на время локдауна.

"Во-первых, освобождение от уплаты ЕСВ для всех предприятий, пострадавших от локдауна. Второе – мораторий на налоговые и плановые неналоговые проверки. Каждая проверка бизнеса должна быть оправданной. Третье – предоставление права общинам уменьшать ставки местных налогов и сборов для поддержки бизнеса. Четвертое – расширение возможности получить выплаты от государства, чтобы хоть восемь тысяч гривен получили все предприниматели, которые нуждаются в помощи из-за остановки бизнеса", – отметила Рудик.

По ее словам, в ближайшее время план "Голоса" для поддержки экономики будет финализирован. К совместной работе готовы присоединиться Союз украинских предпринимателей, Украинский совет бизнеса, Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, а также более 10 отраслевых ассоциаций.

"Общая позиция украинских предпринимателей и конструктивных сил в Верховной Раде позволит спасти экономику от последствий коронавируса. Главное, чтобы был план действий и желание его реализовать", – подчеркнула лидер партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, также партия "Голос" предложила собственный антикризисный план для вывода страны из кризиса и бедности.