"Рубежное было и будет украинским": нацгвардейцы передали видеопривет Кадырову с Луганщины

Украинские защитники опровергли информацию чеченского главы Рамзана Кадырова о якобы захвате его боевиками населенного пункта Рубежное в Луганской области. Они подчеркнули, что город оберегали, оберегают и будут оберегать украинские военнослужащие, пограничники и полиция, и они не сдадут его оккупантам (чтобы увидеть ролик, доскрольте до конца новости).

Представитель Национальной гвардии Украины в видеосообщении подчеркнул, что недавно в Интернете появилась информация, где оккупанты заявляют, что Рубежное якобы находится под их контролем. Однако, отметил он, это неправда, в городе остается украинская власть.

"От имени Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Вооруженных Сил Украины и всех, кто защищает наше государство, в частности, данный город, хочу заявить: город Рубежное находится под контролем Украины. Здесь действует украинская власть. И город ни вчера, ни сегодня не переходил… и не будет завтра под контролем врага. А врага мы отсюда будем гнать уверенно и умело. Слава Украине!" – заявил боец.

Видео дня

Ранее в телеграмм-канале лидера Чечни Рамзана Кадырова появилась запись, в которой он рассказывает об "освобождении" Рубежного чеченскими боевиками.

"Еще один населенный пункт освобождается… На этот раз чеченские бойцы ликвидируют угрозу националистов в городе Рубежное Луганской области. Как и положено трусливым шавкам, остатки нациков спешно покинули зону контроля наших бойцов. В настоящее время чеченскими силовиками обеспечивается защита местного населения, а также оказывается продовольственная помощь", – привиделось Кадырову.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Кадыров хвастался, что находился в Гостомеле под Киевом. Он бросил вызов украинской разведке и пригрозил, мол, "уже может быть в Киеве".

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что информация о местонахождении Кадырова проверяется, но за день до публикации упомянутого видео "из Гостомеля" его видели в столице Чечни Грозном.

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