Россия проигнорировала заседание ОБСЕ по Украине: Франция и Германия выразили недовольство

Франция и Германии недовольны тем, что Россия проигнорировала заседание ОБСЕ, посвященное ситуации вокруг Украины и концентрации российский войск у ее границ.

Об этом сказано в совместном заявлении двух государств, в котором Москву призвали пересмотреть свою позицию и выполнить обязательства в рамках Венского договора.

"Мы сожалеем, что Россия не присутствовала на сегодняшней встрече и упустила очередную возможность объяснить свои действия. Ведь мы хотели задать свои вопросы российской стороне", – отмечается на сайте постоянного представительства Германии при ОБСЕ.

Франция и Германия подчеркнули, что масштабное перемещение российских войск у границ Украины вызывает беспокойство, а у России была возможность развеять ее, предоставив свои объяснения.

"Украина вполне оправданно инициировала этот механизм, учитывая перемещение российских войск, и в своих действиях она имеет полную поддержку Германии и Франции. Мы сожалеем, что ответ России на поднятые Украиной вопросы не удовлетворил потребность в информации. Россия не ответила", – говорится в заявлении.

В то же время страны снова заверили в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы призываем Россию пересмотреть свой подход и добросовестно выполнить свои политическо-военные обязательства в рамках ОБСЕ", – подчеркнули они.

Также Германия и Франция заявили, что продолжат прилагать усилия в рамках "нормандского формата" и напомнили о необходимости выполнения Минских соглашений.

Недавно у границ Украины были замечены ракетные комплексы "Искандер". Ранее в сети обнародовали кадры с российской военной техникой и авиацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что Россия сосредоточила у границы Украины самое большое количество своих войск с начала войны в 2014 году.