Россия продолжает наращивать войска возле границ Украины, – генсек НАТО

Россия продолжает наращивать войска возле украинских границ. Помимо солдат появляется все больше артиллерии, бронетехники, боеприпасов и топлива.

Об этом 31 января во время беседы с Washington Post заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Также он отметил, что военное присутствие РФ увеличивается в Беларуси.

"Мы видим, что наращивание продолжается. Все больше и больше войск с артиллерией, бронетранспортом… Теперь мы видим увеличение российского присутствия в Беларуси… самолеты, вертолеты", – сказал генсек Альянса.

Он заявил о необходимости быть готовыми, потому что есть риск вторжения или определенной агрессии.

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Столтенберг подчеркнул, что у Москвы есть выбор: пойти на диалог с Североатлантическим альянсом или продолжать противостояние НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января состоялось заседание Совета безопасности ООН, на котором затрагивался вопрос агрессивных действий России вокруг Украины. Кремль призвали вернуться к дипломатии и прекратить эскалацию.

Этот вопрос на Совбезе будет обсуждаться также 18 февраля.