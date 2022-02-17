Появившаяся информация о том, что Россия попытается на брифинг Совбеза ООН по вопросу соблюдения Минских договоренностей протащить Татьяну Монтян, несколько насторожила.

Я, конечно, очень сильно сомневаюсь, что этой даме с немытой головой, но очень хорошо промытыми мозгами, удастся даже в виртуальном виде поучаствовать непосредственно в брифинге Совбеза ООН, но я даже не сомневаюсь, что представительство России в ООН организует показ её персоны в узком кругу “друзей”.

Дело в том, что Россия уже не в первый раз использует площадку ООН для разного рода провокаций, фактически, дискредитируя статус организации, попутно пытаясь легализировать “ДНР/ЛНР”.

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Например, в декабре 2020 года РФ попыталась представить банальную конференцсвязь между российскими представителями в Совбезе ООН и марионеточными властями, подконтрольными Москве, за некое выступление представителей непризнанных республик на заседании Совета безопасности ООН.

В свою очередь, российские пропагандистские ресурсы распространяли сообщение о том, что на “заседании” Совета Безопасности ООН выступила Наталья Никонорова, представительницы непризнанной "ДНР", Владислав Дейнего от непризнанной "ЛНР", а так же Михаил Погребинский, представляемый как "аналитик".

То есть, выступление, которое проводилось в очень узком кругу, в формате видеоконференции выставили так, словно весь Совбез ООН собрался, чтобы послушать ересь кремлёвских шестёрок.

А 5 мая, представительство России в ООН провело “заседание Совбеза ООН”, посвященное событиям 2 мая 2014 года в Одессе, на котором было заслушано выступление одних из виновников тех трагических событий Алексея Албу, Сергея Киричука и Дмитрия Фучеджи, представленных как жертвы-свидетели. То есть, преступники были выставлены как жертвы.

Разумеется, это было никакое не “заседание Совбеза ООН”, а банальная видеоконференция на странице пресс-службы представительства России в ООН - "Press Office Russian Mission". То есть, даже не на официальной, а на неофициальной странице в YouTube.

В июне 2021 представительство России в ООН организовало так называемую “встречу” членов Совета Безопасности ООН по "Формуле Арриа", в рамках которой были заслушаны Николай Азаров, Олег Царёв и Владимир Олейник.

Таким образом, мы можем видеть то, как Россия планомерно, долгие годы использует площадку Совбеза ООН, дабы провести некую эфемерную легализацию, в первую очередь в представлении потребителей её информационного фас-фуда, представителей оккупационных властей на оккупированных территориях, легализации российской версии событий 2 мая 2014 года в Одессе, легализация политиков-изгоев и распространения лжи о событиях на Донбассе.

Более того, сегодня с утра российские пропагандисты разгоняют информационную волну о том, что ВСУ обстреливают населённые пункты Донбасса. Очевидно, данная информационная волна была специально организована именно под Совбез ООН и непосредственное выступление плакальщицы Татьяны Монтян. Не исключено, что усиления эффекта, российские оккупанты могут организовать более масштабную провокацию.

А потому, меня насторожило не столько сообщение, что по монитору в кабинете Василия Небензи “друзьям” России из стран третьего мира покажут даму с немытой головой, рассказывающей про “несоблюдение” Минских соглашений Украиной и “геноцид” русскоговорящего населения, что особо часто стало звучать сейчас от российских официальных лиц. Больше настораживает то, что Россия продолжает использовать площадку Совбеза ООН для эфемерной “легализации” непризнанных республик и дискредитации организации как таковой.