'Россия поставила мир на грань ядерного Армагеддона!' В Раде призвали Запад защитить Украину. Видео

Обстреляв ночью с 3 на 4 марта Запорожскую АЭС, Россия поставила мир на грань ядерного Армагеддона. Последствия катастрофы на этой атомной электростанции в разы превысят Чернобыль и будут угрожать всему человечеству, поэтому Украина призывает закрыть небо над нашим государством.

Об этом в обращении к лидерам и правительствам стран мира сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"От имени Верховной Рады Украины обращаюсь к парламентам, правительствам, гражданам Европы и мира. Россия поставила Европу и мир на грань ядерного Армагеддона. Российские оккупационные войска обстреливают Запорожскую АЭС. И это не случайность. Это целенаправленный обстрел с целью вызвать катастрофу мирового масштаба. Украинский Чернобыль 36 лет назад стал обобщенным понятием мировой экологической и техногенной катастрофы. Так вот, Запорожская АЭС - в разы мощнее и опаснее Чернобыля", - подчеркнул он.

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Единственным способом предотвратить техногенную и экологическую катастрофу мирового масштаба является немедленное внедрение бесполетной зоны над Украиной.

"Все это свидетельствует о том, что преступления Путина достигли общемирового масштаба, угрожают существованию Европы, а возможно – и человечества. Это преступление наглядно демонстрирует необходимость скорейшего внедрения бесполетной зоны над Украиной. Для того, чтобы защитить не только Украину, но и Европу, и мир в целом. Остановите ядерного маньяка!" – призвал Стефанчук.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские войска обстреляли Запорожскую АЭС, на территории стратегического объекта начался пожар. Впоследствии стало известно, что площадка Запорожской АЭС захвачена оккупантами.

В министерстве энергетики предупредили, что ситуация критическая, катастрофа на Запорожской АЭС может произойти в любую секунду.

На беспрецедентное преступление оккупантов уже начал реагировать мир. Премьер Канады призвал Россию прийти в себя и сесть за стол переговоров из-за атаки на Запорожскую АЭС.