Россия окончательно вышла из Договора по открытому небу: какие последствия

В субботу, 18 декабря, Россия вышла из Договора по открытому небу (ДОН), который действовал в федерации с 2002 года. Таким образом страна отменила разрешение на свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов других государств в своем воздушном пространстве.

Об этом сообщило российское агентство "РИА". Государственный лидер Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение 7 июня 2021 года.

Свое решение он пояснил тем, что Соединенные Штаты денонсировали еще в ноябре 2020 года. Однако Госдепартамент США пояснил свою позицию именно претензиями к России, которые включают:

отказ Москвы разрешить наблюдательные полеты в 10-километровом коридоре вдоль границы самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии;

Видео дня

аэродромы для заправки самолетов инспекционного облета, размещенные в оккупированном Россией Крыму, который США и большинство стран в ДОН признают исключительно украинской территорией;

установка ограничений на полеты над Калининградом — российским полуэксклавом, расположенным между странами Европейского союза, где расположена крупнейшая база тяжелого вооружения, включая ядерные ракеты ближнего радиуса действий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в октябре этого года в Договор об открытом небе вступила Украина.