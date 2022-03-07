Россия на переговорах о прекращении войны выдвинула Украине три требования: Зеленский их отбросил, – Грозев

Россия выдвинула Украине три требования, после выполнении которых Кремль обещает забрать свои войска с территории государства. Однако президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг ультиматумы Москвы как неприемлемые для Украины.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, посвященные в ход российско-украинских переговоров, сообщил известный журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

"Два человека, близкие к переговорному процессу между Россией и Украиной, сообщили мне, что Россия предложила Украине выполнить три требования. Первая - Зеленский формально остается президентом, однако Россия ставит на должность премьер-министра Юрия Бойко (ОПЗЖ. - Ред.). : Украина признает Крым и ЛДНР Третья: отказывается от НАТО Зеленский ответил им категорическим "нет", - поделился инсайдом Грозев.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что третий раунд российско-украинских переговоров о прекращении пройдет на польско-белорусской границе в понедельник, 7 марта.