Россия может атаковать гражданские объекты на своей территории, чтобы обвинить ВСУ: раскрыт план Кремля

Российские фашисты собираются атаковать свои территории, в частности гражданские объекты, а затем будут обвинять в этом Вооруженные Силы Украины. Такими действиями Кремль хочет дискредитировать ВСУ.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram. Он отметил, что имеет проверенную информацию по этому поводу.

Глава Харьковской областной военной администрации подчеркнул, что украинские защитники никогда не обстреливали мирных жителей, так поступают исключительно российские нацисты. Он призвал украинцев не верить лживым заявлениям врага.

"Эти действия россиян направлены исключительно на дискредитацию Украины и наших защитников. Не верьте лжи оккупантов, доверяйте только официальной информации. Вооруженные Силы Украины никогда не нанесут ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, как это делают рашисты", – подчеркнул Синегубов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны предупредил украинское население о новом ряде фейков и манипуляций из России. Спецслужбы Кремля продолжают делать все возможное, чтобы провести дестабилизацию изнутри государства.

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