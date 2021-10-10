Россия и Китай захватили американские 'Апачи' в Афганистане, – Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Россия якобы захватили в Афганистане американские ударные вертолеты Apache, которые были оставлены там во время вывода войск. Примечательно, что никаких доказательств своих слов он не предоставил.

По словам Трампа, представители РФ и Китая теперь разбирают вертолеты, чтобы узнать, как они сделаны. Экс-глава государства отметил в интервью телеканалу "Full", что эти аппараты на сегодняшний день являются лучшими в мире.

"И они разбирают их, чтобы они могли сделать такое же оборудование. Они очень хороши в этом. Это позор", – сказал Трамп.

На его слова уже отреагировали в Пентагоне. Представитель Минобороны сообщил изданию Insider, что вертолетов Apache в Афганистане не осталось.

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Трамп же продолжил обвинять администрацию действующего президента Джо Байдена в некомпетентности относительно вывода американских войск из Афганистана. Он назвал это событие "самым досадным в истории США" и подчеркнул, что солдаты якобы "просто бежали от парней с ножами".

"Это самый некомпетентный вывод в истории. Никогда не было такого, чтобы мы подарили новое красивое оборудование на сумму 85 миллиардов долларов", – резюмировал 45-й президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп называл ситуацию в Афганистане после вывода американских войск одним из "величайших поражений в американской истории" и призывал Байдена уйти в отставку.