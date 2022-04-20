Россия должна прекратить войну с Украиной или хотя бы сделать гуманитарную паузу, – Кулеба

В войне, которая уже 55 дней длится на территории украинского государства, есть только один агрессор – это Россия. Страна должна остановить кровопролитие или хотя бы сделать гуманитарную паузу.

Об этом на своей странице в Twitter написал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 19 апреля. Министр призвал Кремль прислушаться к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Генсек накануне предложил объявить в Украине "пасхальное перемирие". Он уверен, что в период с 21 по 24 апреля включительно, обе стороны должны прекратить огонь.

"Россия должна наконец услышать генсека ООН и прекратить войну с Украиной или хотя бы сделать гуманитарную паузу. Напомню, что в этой войне есть только один агрессор и захватчик: Россия. Украина всегда была и остается готовой к поиску мира", – написал глава МИД.

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Гуттериш призвал к четырехдневной паузе и к организации гуманитарных коридоров в окруженный и заблокированный войсками РФ Мариуполь и во временно оккупированные Херсон, Донецк и Луганск.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия навсегда вписала себя в мировую историю как наиболее варварскую и бесчеловечную армию мира. В глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает стоять выше российской.