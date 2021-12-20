Сейчас не только Путин, но и российские эксперты пытаются просчитать реальные риски от открытого вторжения Российской Федерации в Украину. Суть этих политических расчетов заключается в том, что как бы это Москве напасть, но чтобы ей за это потом ничего не было. Российский диктатор хочет любой ценой вернуть Украину в сферу влияния Кремля, а штатные аналитики дают ему советы, чего бояться. Ведь Америка и Европа не воевали за Грузию в 2008 году, так же как и за Венгрию в 1956 году и Чехословакию в 1968 году.

То, что НАТО и Соединенные Штаты отвергли ультиматум России, изложенный в проекте Договора между Россией и США относительно гарантий безопасности, а также в Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО, в которых Москва откровенно требует от США юридических гарантий того, что НАТО откажется принять в свои ряды Украину, не означает, что Путин пересмотрит свои намерения. Кремль блефуя, максимально повышает ставки.

Хотя при чем тут членство Украины в НАТО к гарантиям безопасности Российской Федерации? Можно сказать, что Москва фактически прямым текстом опубликовала свои планы по силовому восстановлению Советского Союза.

Путин очень спешит. Очевидно, что его подталкивает не только критическая экономическая ситуация в России. Он никогда так не посрамлялся раньше. И это едва ли не первый публичный ультиматум в истории после окончания Второй мировой войны.

“Геополитический мачо” Путин, мечтая о восстановлении СССР в 2022 году, к столетию его создания, видит Украину только неотъемлемой частью России, и убедить его в обратном почти невозможно. Он очень надеется на то, что “меч” нового вторжения, который висит сегодня над головой Украины, сможет “приручить” ее, сделав более уступчивой и согласной добровольно войти в новый Советский Союз, перестав искать общества в Европе.

В Кремле убеждены в том, что с помощью “активных мер” на международной арене, которые являются недорогим способом уменьшить влияния Запада в мировой геополитике, и силового принуждения Украины принять уничтожение ее государственности, как неотвратимую реальность, возможно полное переформатирование мирового порядка. Врагу западного альянса нужна Украина, чтобы привлекая ее потенциал и человеческие ресурсы, дальше броситься на уничтожение западной цивилизации.

И если говорить о странах, которые некогда входили в СССР, как Украина, то сразу же необходимо сделать уточнение, что “входили” они не добровольно, а были оккупированы имперской Россией.

По сути, в этом тексте российского МИДа прямо сказано: СССР будет восстановлен и просим этому не мешать. Кремль делает ставку на то, что Западу есть что терять в случае войны с Россией. Культивируя мысль: “Те, кто были в СССР, пусть сами разбираются между собой. А нам, что до этого. Не вмешиваемся, живем хорошо, покупая у россиян газ, нефть, лес и водку”.

Публично провозглашая свои шовинистические желания, путинский режим утверждает то, что Российская Федерация является правомочным субъектом на территориях бывшего СССР. Сознательно унижая этим и лишая международной правосубъектности государства, ставшие независимыми после распада Советского Союза.

Такой подход Москвы очень четко согласуется с тем, что когда-то уже заявлял Путин, говоря об угрозе ядерной войны: “Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу спросить себя: а зачем нам такой мир, если там не будет России?”

Он ведет долгую и затяжную свою игру. Рассчитывая на то, когда Украина исчезнет с карты мира, войдя вместе с Беларусью в новый СССР, его “историческая миссия” будет полностью выполнена.

Но беда Российской Федерации в том, что у нее сейчас нет союзников. “Дружеские отношения” с Китаем, как их видит Путин, являются фикцией. Сирия раздавлена гражданской войной, долговременную продолжительность которой спровоцировала Москва, Иран сам находится под санкциями и дальнейшее его сближения с Кремлем выглядит идеологически сложным, единственным видимым успехом можно считать Венесуэлу, однако она находится на иждивении РФ, и ее президент Николас Мадуро не имеет никакого авторитета в мире.

Россия стремится совместить абсолютно несочетаемое. Образ жертвы “коварства НАТО”, которое приблизилось к ее границам и спесь сверхдержавы, желающей диктовать всем свою волю. Но пока Путин примеряется к тому, как лучше уничтожить Украину, Запад вплотную подходит к мысли, что тратить энергию человечества на сдерживание зарвавшегося диктатора уже становится слишком дорогим удовольствием.

Он прекрасно осознает, что проигрывает войну с Западом, но все равно лезет, пытаясь найти лазейку, через которую сможет разрушить коллективную монолитность западной цивилизации.

Теперь похоже на то, что остановить Москву дипломатическим путем становится все более сложной задачей. Стоит лишь посмотреть на информационную вакханалию на российском телевидении, чтобы понять, что “украинская угроза” раздута там до такого гиперболизированного уровня, что кремлевцы сами уже начинают от этого пугаться. Хотя никто из соседей России не угрожает, ей угрожает сегодняшней путинской мир дезинформации.

Вопрос не только в Украине, Москва считает всю Европу сферой своего влияния. Проблема в том, где вы проводите границы. На карте мира нарисовано много прямых линий, и ни одна из них не принесла устойчивого мира. Логично было бы отдать предпочтение компромиссам, а не конфронтации. Но о каком компромиссе можно говорить с тем, кто насильно навязывает вам свои прихоти, “держа пистолет” у вашей головы?

В то время, когда у РФ нет оснований бояться вторжения НАТО или ЕС, в государствах Балтии и Польши, после оккупации Россией части украинских территорий, возникают большие опасения относительно попыток Кремля пересмотреть уже давно существующие “зоны границ”. Путин и ему подобные чувствуют слабость за тысячу километров. И история неоднократно доказывала, что с деспотами можно справиться лишь имея сильную позицию.

Москва зациклена на том, чтобы не дать Украине сойти с орбиты России. Однако российско-украинская война лишь усилила решимость украинцев искать более тесные связи с Западом, и доказывать свое право присоединиться к НАТО и Европейскому союзу.

Путин хочет остаться в истории, как один из самых успешных правителей России, которому удалось вернуть назад ее “исторические земли”. Для этого он готов рискнуть будущим РФ, лишь бы только добиться своей цели.

Это подтверждается тем, что Россия не отвела свои войска от границы Украины после разговора Путина и президента США Джо Байдена. И там решают, действительно ли резкое увеличение санкций в отношении РФ настолько опасно для них, как об этом заявил американский лидер.

Жесткие санкции станут не только разрушительными для российской экономики, они могут превратить Россию на колонию Китая. Поскольку Пекин за экономическую помощь может потребовать у Москвы передать китайцам в аренду весь Дальний Восток и часть Сибири. Что, по сути, будет означать потерю навсегда контроля Российской Федерацией над этими территориями.

А пока что Москва продолжает блефовать, и ее главной целью является разделить Запад, чтобы сделать возможным вторжение в Восточную Европу. Построение “Северного потока-2”, кроме того, чтобы отрезать Украину от транзита газа в Евросоюз, имеет еще и цель создать структурную зависимость европейских стран от российского газа, которую Россия может использовать для манипулирования Европой. Все это вписывается в путинскую концепцию попытки установления контроля и доминирования в Европе.

Москва видит всех потенциальными врагами, рассматривая соседние государства в качестве легкой добычи. Планируя захватить любую страну, которая граничит с Российской Федерацией, когда она слишком слаба, чтобы защитить себя. При этом утверждая, что границы давних времен являются действительными, если эти границы в пользу России.

Образно говоря, требования РФ к Украине выглядят, если бы преступник-убийца объявлял, что больше не будет убивать, если все остальные разоружат того, кого он планирует убить. Сегодня РФ такая, как при царях и большевистских комиссарах – экспансионистское военное государство.

Европа должна усвоить исторический урок, военному империализму России нужно дать отпор, чтобы на Европейском континенте установился стабильный мир и покой.

Таких военных преступников, как Путин невозможно умиротворить уговорами и уступками. Международный порядок может быть организован законами или силой. И он считает, что сила – это правильный путь. Можно быть уверенными, что если его успокоить, признав любую сферу интересов России за ее законными границами, он просто расширит эту сферу, постоянно требуя все больших и больших уступок от Запада.

Россия должна наконец понять, что она уже раз проиграла Холодную войну, а втягивание себя в Холодную войну-2 только окончательно добьет российскую нацию, которая и без того приходит в упадок.

Восстановить СССР им никогда не удастся, потому что сил для этого у них нет. Украина давно уже сделала свой окончательный выбор не в пользу Российской Федерации, как будущего партнера, а Евросоюза и НАТО. Но это в Кремле понять не хотят.