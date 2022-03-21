Россия блокирует украинское побережье, обостряя гуманитарную ситуацию – британская разведка

Военно-морские силы российских оккупантов блокируют побережье Украины и наносят ракетные удары по стране. Таким образом они намерены обострить гуманитарный кризис.

Об этом сообщает британская разведка по состоянию на 20 марта. Также военные РФ пытаются обойти Николаев, чтобы продвинуться в сторону Одессы.

"Российские военно-морские силы продолжают блокировать побережье Украины и наносить ракетные удары по объектам на территории Украины. Блокада украинского побережья, вероятно, усугубит гуманитарную ситуацию в Украине, препятствуя доставке жизненно важных грузов украинскому населению", – сказано в сообщении.

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Также разведка отмечает, что россияне, которые наступают из оккупированного Крыма, пытаются обойти Николаев в направлении Одессы. Однако за последнюю они почти не продвинулись.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты нанесли авиаудар по школе искусств в Мариуполе. В ней прятались около 400 человек. Напомним, что город находится в блокаде, однако украинские защитники продолжают держать оборону.

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