Российский летчик-испытатель выступил против войны РФ против Украины. Фото

В среду, 2 марта, Александр Гарнаев, знаменитый российский лётчик-испытатель, принял решение уйти со всех официальных должностей. Так он показал, что протестует против нападения оккупантов из РФ на Украину.

О своей гражданской позиции Гарнаев сообщил на Facebook-странице: "Заявление о сложении полномочий с 01.03.2022 – вынужден подать в связи с вновь возникшими форс-мажорными обстоятельствами". В пост он добавил фото с собственным заявлением.

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Стоит заметить, что до этого сообщения летчик-испытатель написал пост с риторическим вопросом "А какая еще цель у этой бойни?" В нем он отметил, что блицкриг уже проигран, а славянская нация теперь объединилась, как никогда в истории: "Военноматы (Ред. – в Украине) трескаются от очередей добровольцев, а у нашенских солдатиков там даже спокойно поспать – пожрать не получается… "вокруг одни враги" (вкупе с В-С-Е-М Миром – Генассамблея ООН осудила это преступление подавляющим большинством голосов = 141 страна (против 5)".

Свое публичное обращение он завершил снова риторическим вопросом: "Для каких целей продолжать бессмысленно колошматить тысячи Людских Душ??".

Ранее OBOZREVATEL писал, что российские военные признались, будто их увольняют задним числом. Кроме того, сдавшиеся в плен солдаты полностью дезориентированы и шокированы массовой гибелью своих сослуживцев. Многие из погибших никогда не имели боевого опыта.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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