За агрессию Путина, за бомбежки мирных украинских городов, за слёзы матерей оплакивающих погибших детей должны расплачиваться все россияне!

А первую очередь те, кто потакал Путину все эти 20 лет, кто грабил Россию, а награбленное прятал в ЕС, США, Канаде и других цивилизованных странах.

Имею ввиду в первую очередь чиновников и депутатов всех уровней и всех мастей.

В Украине взорваны сотни мостов и путепроводов, разбомблёны сотни школ и больниц, гибнут дети, женщины и старики.

Ущерб нанесённый Украине уже сейчас измеряется сотнями миллиардов долларов США.

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За все это должна будет заплатить фашистская РФ после нашей Победы!

Общеизвестно, что сейчас арестованы супер яхты Сечина, Усманова, дачи подонка Соловьева в Италии.

Но это капля в море!

По мнению экспертов, за 30 лет русские купили недвижимости только в странах ЕС на сумму более чем в 1 триллион долларов США. Это и квартиры, и роскошные дворцы, и яхты.

Часто эта собственность записана на подставных лиц или "фунтов".

Виллы и дворцы вороватых русских чиновников и олигархов должны стать санаториями для искалеченных Украинских детей и военных.

Но для этого, Украине нужно будет провести колоссальную работу для поиска, обнаружения, ареста, конфискации этой собственности.

Об этом сегодня и сказал Президент Владимир Зеленский в обращении к Украинскому Народу.

Методика работы на этом этапе будет следующей:

Все, у кого есть информация про собственость российских чиновников и депутатов в Европейском союзе, США, Канаде, других цивилизованных странах (и не очень цивилизованных тоже), будут сообщать о собственности российских чиновников, депутатов, олигархов на почту и на телеграм бот проекта

"Наші - всюди !"

@property_evil_bot

[email protected]

В сообщениях необходимо указывать адрес недвижимого имущества или название, номер движимого имущества - яхт, катеров, самолётов, машин. Информацию о собственниках - реальных и подставных, их страницы в социальных сетях.

Мы гарантируем, что сообщения будут анонимными, кроме тех случаев, когда доверитель сам настоятельно попросит сообщить о том, что именно он помог Украине компенсировать убытки от агрессии Путина.

Далее эта информация будет после предварительной проверки передаваться в Министерство Иностранных Дел и Министерство Юстиции Украины для организации ареста и конфискации собственности.

Мы рассчитываем, что сообщать о Собственности российских чиновников, депутатов, олигархов будут как Украинцы, так и иностранцы, так и сами русские.

Впереди у нас много работы !

Поехали!

Автор идеи, мой товарищ - Александр Мамро.

ПРОШУ МАКСИМАЛЬНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ!