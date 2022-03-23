Русская (элита) 30 лет обворовывала свой народ. Накопила за границей триллион долларов. Яхты по 600 млн. В год 30 млн за обслуживание.

Сегодня эти рабы мародерствуют в Украине. Они удивляются, как мы живем. Вот рабы. Идите к себе и спросите у своей элиты, почему вы нищие.

Все, что арестовано в мире, надо отдать нам на восстановление нашей неньки.