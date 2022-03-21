Российские военные ищут в Украине 'нацистов', а находят дорогу на суд Божий: что сказал Зеленский в новом обращении

Президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам из-за российского вторжения на территорию нашего государства. Он отметил, что уже прошли 25 сутки, как российские оккупанты ищут придуманных ими же "нацистов", а ВСУ отправляют их на суд Божий.

Обращение опубликовала пресс-служба Офиса президента в ночь на 21 марта. По словам главы государства, за преступления против мирных украинцев оккупантов ожидает одно на всех наказание – вечный подвал, под бомбами и без еды (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Главное из обращения Зеленского:

под завалами школы искусств в Мариуполе все еще находятся люди, там было не менее 400 человек;

Видео дня

премьер Израиля Беннет пытается найти переговорный путь с РФ, Иерусалим – правильное место для этого;

из Мариуполя и Киевской области эвакуировали еще 7295 человек;

оккупанты захватили гуманитарный груз для Вовчанска, пропали шесть человек;

Джонсон пообещал Украине конкретную поддержку на саммитах "Большой семерки" и НАТО.

"Уже 25 сутки, как российские военные ищут и никак не могут найти придуманных ими же "нацистов", от которых они хотели якобы защищать наших людей. Как они ищут и не могут найти украинцев, которые встретили бы их с цветами. А главное – российские военные никак не находят дорогу домой. Поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что российские солдаты продолжают совершать преступления против человечества и человечности – в блокадном Мариуполе вражеская авиация сбросила бомбу на школу искусств, где от обстрелов прятались более 400 человек.

"Там не было военных позиций. Там было около четырехсот мирных людей, преимущественно – женщины и дети, люди старшего возраста. Они – под завалами. Мы пока не знаем, сколько живых. Но знаем, что того летчика, который сбросил ту бомбу, мы обязательно собьем. Как уже сбили почти сотню других таких же массовых убийц", – сказал президент.

Он рассказал, что выступил в Кнессете перед всеми депутатами и чиновниками, а премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пытается найти переговорный путь с Россией, возможно, в Иерусалиме.

Президент отметил, что взаимодействие Украины с Израилем усложняет задачу для российских пропагандистов.

"Впервые в истории президент иностранного государства выступал в Кнессете по видеосвязи. И перед народом Израиля. Президент Украины, которую в Москве обвиняют в "нацизме", выступал в Кнессете перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, насколько в Москве все не так", – сказал глава государства.

В течение суток работали только 4 гуманитарных коридора, были эвакуированы 7295 человек – почти 4 тысячи мариупольцев за день прибыли в Запорожье, более 3 тысяч человек спасли в Киевской области.

В то же время в Харьковской области оккупанты захватили гуманитарный груз для города Волчанска – сейчас, по словам Зеленского, отсутствует связь с шестью людьми.

В Херсонской области украинцы, как отметил президент, снова совершили подвиг – вышли на митинг против выстрелов и военных машин.

"Херсонская область сегодня снова боролась, я им благодарен. Снова на улицах и как всегда – за нас всех, за Украину. С национальными флагами. И с нашей, украинской храбростью. Без оружия против оккупантов. Против выстрелов и военных машин. Это подвиг, который вдохновляет всех нас. Это Украина, которой мы гордимся, украинцы, которым я безмерно благодарен", – подчеркнул он.

Зеленский рассказал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал Украине конкретную поддержку на саммитах на следующей неделе – "Большой семерки" и НАТО.

Кроме того, президент вручил государственные награды украинским разведчикам, имена которых не назвал.

"Но поверьте, что вклад этих людей в нашу оборону настолько весом, что ордена и звания Герой Украины для них – это минимум, который мы можем им дать, чтобы просто отблагодарить. Им и всем нашим героям, благодаря которым мы держимся. И неплохо, а Украина – живет", – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что существуют "компромиссы", на которые Украина не может пойти в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, государство не может поступиться своей территориальной целостностью и суверенитетом.

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