Ринат Ахметов опроверг слова Зеленского: я буду и дальше защищать свободную Украину, демократию и свободу слова

Информация, обнародованная президентом Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то государственный переворот, - сплошная ложь, сообщил бизнесмен Ринат Ахметов.

Об єтом пишет "Интерфакс-Украаина".

"Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется Президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - сообщил Ринат Ахметов.

Бизнесмен подчеркнул, что он и в дальнейшем будет делать все для того, чтобы защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова.

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"Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и Свободу Слова. И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", - отметил бизнесмен.

Как сообщалось, на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся с участием россиян на 1-2 декабря попытке госпереворота. По словам Зеленского, у него есть "звуковая информация, где обсуждают участие Рината Ахметова".