Резников: Россия загоняет себя в ловушку обострением на Донбассе

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что последние действия России – провокации на уровне ТКГ, эскалация на Донбассе и даже "слив" журналистам "кластерных планов" – это часть одной тактики действий.

Однако этим, убежден он, россияне сами загоняют себя в ловушку. Таким мнением чиновник поделился в комментарии "РБК-Украина".

В частности, Резников отметил, что стягиванием войск к границе с Украиной и обострением ситуации на востоке Украины РФ хочет привлечь к себе внимание, чтобы с ней начали считаться и разговаривать на мировом уровне. Так Кремль стремится усилить свои переговорные позиции.

"Я допускаю, что мы видим "усиление переговорной позиции" со стороны россиян, причем даже не на уровне "нормандского формата", а на мировом – чтобы на них обратили внимание, начали считаться и разговаривать", – пояснил он.

В то же время министр не исключает и "эксцесс исполнителя", когда команду из Кремля его прокси-силы на Донбассе воспринимают слишком буквально, что действительно может вылиться в серьезное обострение на фронте.

Резников отмечает, что последние действия РФ являются частью одной тактики, которая может завести страну-агрессора в собственную ловушку.

"Ведь с одной стороны они уже восьмой год повторяют, что не являются участниками конфликта на Донбассе. С другой – текущей эскалацией и сосредоточением своих военных на границе с Украиной – показывают, что именно с Москвой надо о чем-то разговаривать", – подытожил министр.

Отметим: представитель американского Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что высшие должностные лица администрации президента США постоянно на контакте с коллегами по НАТО и Украиной из-за эскалации конфликта на Донбассе.

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