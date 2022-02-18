Резников о военных РФ у границ Украины: отвода войск нет, идет перемещение сил
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина на данный момент не наблюдает отвода войск Российской Федерации от своих границ. По его словам, сейчас идет перемещение средств и сил.
Об этом он сказал в ходе часа вопросов к Правительству в Верховной Раде в пятницу, 18 февраля. Резников уточнил, что на данный момент подразделения российских войск насчитывают 129 тысяч наземного контингента, а вместе с морской и авиационной компонентой – 149 тысяч.
"Мы не подтверждаем заявление российской стороны об отводе войск. Этого не происходит, идет перемещение сил и средств. […] Поскольку российские учения в Беларуси, Черном море и других регионах находятся в активной фазе, основная часть войск уже стянута", – сказал он.
Министр также уточнил, что в ближайшие дни могут быть привлечены еще несколько тысяч военных, а также в Черное море должны зайти еще три корабля.
Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что Украина усиливает свою оборону, но никакие силовые действия в отношении ОРДЛО или Крыма предприниматься не будут.
"Никакие. Мы будем двигаться политико-дипломатическим путем, потому что там наши граждане и мы не будем подвергать их опасности", – сказал глава Минобороны.
Напомним, днем вторника, 15 февраля, граничащие с Украиной Южный и Западный военные округа российских вооруженных сил якобы начали отвод своих войск в места дислокации. В Министерстве обороны страны-агрессора заявили о завершении учений и назвали этот день таким, что "войдет в историю", упрекнув Запад.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не наблюдает отвода войск Российской Федерации от своих границ. При этом глава государства подчеркнул, что страна спокойно относится к любым угрозам, так как война длится уже не один год.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление российского Минобороны об отводе войск и техники военных округов, граничащих с Украиной. По его словам, без реальных доказательств таких действий рано говорить о деэскалации.
Совет национальной безопасности и обороны 14 февраля совместно с представителями парламента и правительства провел закрытое заседание из-за риска вторжения Российской Федерации на территорию Украины. По его итогам политики пришли к выводу, что предпосылок для широкомасштабной войны на данный момент нет.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал внимательно относиться к информации и не нагнетать панику из-за возможного вторжения РФ. По его словам, именно информационная война Кремля против нашей страны сейчас в разгаре.