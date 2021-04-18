Резников: на встрече Зеленского с Макроном была химия
На встрече Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Фракции Эммануэля Макрона ощущалась химия.
Об этом заявил телеканалу "Украина 24" вицепремьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Встреча тет-а-тет была длиннее где-то на час, чем планировалось по протоколу, а это значит, что был живой контакт, это самое важное. Точно чувствовалось, что лидер Франции сегодня имеет не просто желания и намерения, а эта химия, которую я почувствовал в Елисейском дворце, означает, что мы имеем настоящих партнеров", – сказал Резников.
По его словам, нет оснований для панических ощущений, потому что и Макрон, и Меркель точно заинтересованы максимально помочь в модерации разговоров Украины с Россией.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Украинский глава Владимир Зеленский 16 апреля прибыл в Париж для встречи с Макроном. Кроме того, в онлайн-режиме к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.
Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Евросоюз.
Детали о визите президента Украины во Францию можно почитать здесь.
После переговоров украинский лидер заявил, что он с Макроном "точно на одной волне" и они имеют общее видение.
Президент Франции со своей стороны сделал заявление о Донбассе на украинском языке. Также он объявил о намерении провести переговоры с президентом России Путиным.