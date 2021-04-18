Резников: на встрече Зеленского с Макроном была химия

На встрече Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Фракции Эммануэля Макрона ощущалась химия.

Об этом заявил телеканалу "Украина 24" вицепремьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Встреча тет-а-тет была длиннее где-то на час, чем планировалось по протоколу, а это значит, что был живой контакт, это самое важное. Точно чувствовалось, что лидер Франции сегодня имеет не просто желания и намерения, а эта химия, которую я почувствовал в Елисейском дворце, означает, что мы имеем настоящих партнеров", – сказал Резников.

По его словам, нет оснований для панических ощущений, потому что и Макрон, и Меркель точно заинтересованы максимально помочь в модерации разговоров Украины с Россией.

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