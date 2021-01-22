Рева – о частных домах престарелых: это огромный теневой бизнес с колоссальными оборотами

Бывший министр социальной политики Андрей Рева считает, что в Украине необходимо на законодательном уровне регулировать работу частных домов престарелых, чтобы не допустить таких происшествий, которое произошло 21 января в Харькове.

В комментарии OBOZREVATEL он прежде всего выразил соболезнования родным жертв трагедии. Также экс-чиновник напомнил о пожаре в мае 2016 года в селе Литочки Киевской области, когда погибли 17 человек. Он отметил, что тогда был разработан и подан в Верховную Раду законопроект, которые регулировал бы деятельность таких учреждений, но его не приняли.

"Вы не представляете, что там (в Верховной Раде) происходило. Как оказалось, это огромнейший бизнес с колоссальными оборотами, который работает в тени", – подчеркнул Рева.

По словам экс-чиновника, этот огромный рынок услуг никто не контролирует. А при попытке навести порядок, люди начинают жаловаться на вмешательство в бизнес.

"Ясно, что они не платят налоги и находятся вне контроля государственных органов (ГСЧС, Госпродпотребслужба). Люди не хотят терять доходы", – сказал он.

Рева добавил, что отсутствие государственного регулирования таких учреждений и привело к уже не первой в стране трагедии.

По его мнению, чтобы не допустить повторения трагедий, необходимо все-таки принять закон, который будет регулировать деятельность таких учреждений, несмотря на сопротивление со стороны людей, которые зарабатывают на этом деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время пожара в харьковском доме престарелых "Золотое время" 21 января погибли 15 человек, еще пять пострадали. Харьковские власти заявили, что учреждение работало с нарушениями и было нелегальным.

Позднее журналисты назвали имя и фамилию вероятного владельца дома престарелых – Акопян Славик Цолакович.

Правоохранители задержали трех человек – владельца здания, арендатора и администратора учреждения.